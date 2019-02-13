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Заболеваемость гриппом превышает эпидемический порог. Фото: Hyser

Грипп в Украине: показатели заболеваемости превышают эпидемический порог (ИНФОГРАФИКА)

13 фев 2019, 17:10
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Показатели заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями превышают эпидемический порог на 4,9%.

В период с 4 по 10 февраля заболели более 209 тыс. человек. Больше всего болеют жители Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Хмельницкой, Сумской, Львовской, Житомирской, Николаевской, Волынской и Херсонской областей. При этом эпидемии гриппа в Украине нет. Об этом 13 января сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Медики отмечают, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 544,2 на 100 тыс. населения. Вакцинировались 465 человек. Всего с начала эпидемического сезона против гриппа вакцинированы 0,4% от общего количества населения страны.

Инфографика. Минздрав

Напомним, грипп типа А (H3N2) «Сингапур» в Кропивницкому забрал уже жизни трех человек. В феврале врачи зарегистрировали еще один летальный случай от осложнений гриппа.

Источник: Ракурс


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