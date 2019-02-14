Специалисты НАБУ не смогли получить доступ к информации на изьятых у Труханова и его заместителя телефонах

Геннадий Труханов, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/n118181-specialisty-nabu-ne-smogli-poluchit-dostup-k-informacii-na-izyatyh-u-truhanova-i-ego-zamestitelya.html

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Специалисты компьютерных технологий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) не смогли получить доступ к информации, которая содержалась на изъятых у мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана мобильных телефонах, планшетах, а также других гаджетах.

Эти вещи Малиновский районный суд Одессы, в котором сегодня начался допрос свидетелей по так называемому делу завода «Краян», по ходатайству защиты постановил вернуть владельцам. Об этом сообщает издание «Думская».

Технику владельцам передали на «ответственное хранение».

По этому делу мэра Одессы и еще семь человек подозревают в присвоении 185 млн грн бюджетных средств, которые были уплачены за приобретение админздания бывшего завода «Краян». Покупку этого помещения за указанную сумму депутаты одесского горсовета поддержали в октябре 2016 года. Впоследствии этим соглашением заинтересовалось НАБУ, которое считает, что админздание продали городу по завышенной цене.

Первые судебные заседания по этому делу начались в ноябре 2018 года. Следующие заседания состоятся 25, 26 и 27 февраля. Во время них суд планирует заслушать треть из ста свидетелей обвинения.

Напомним, сегодня детективы НАБУ пришли с обысками в Нацкомиссию по тарифам. Эти обыски связаны с делом относительно формулы «Роттердам плюс».