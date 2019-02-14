«Выбрил на затылке герб Украины и шокирует персонал СИЗО»: адвокаты рассказали о стойкости военнопленных моряков (ФОТО)

«Выбрил на затылке герб Украины и шокирует персонал СИЗО»: адвокаты рассказали о стойкости военнопленных моряков

https://racurs.ua/n118180-vybril-na-zatylke-gerb-ukrainy-i-shokiruet-personal-sizo-advokaty-rasskazali-o-stoykosti.html

Racurs.ua

Сегодня в Москве состоялись следственные действия в отношении военнопленного капитана второго ранга ВМС Украины Дениса Гриценко. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

В ходе допроса Гриценко заявил, что является военнопленным.

Защитник отметил, что Денис Гриценко поделился своими впечатлениями от вчерашнего заседания суда РФ, который не удовлетворил апелляцию украинца на незаконный арест.

«Гриценко был очень рад видеть в зале суда людей, пришедших поддержать военнопленных», — отметил адвокат.

Полозов заявил, что Денис находится в хорошем моральном состоянии, здоров.

«Много читает, отлично ориентируется в политической повестке, несмотря на наличие единственного источника информации в камере в виде телевизора с российскими каналами», — написал адвокат.

Допрос еще одного украинского моряка Владимира Терещенко состоялся 13 февраля. Он также заявил, что не признает вину и является военнопленным. Кроме этого, летом прошлого года Терещенко госпитализировали с сотрясением мозга.

«В условиях СИЗО у него начались головные боли, он раз шесть уже обращался к врачу, но ему „давали таблетку“, но ни разу не сказали, какую именно и обследования не провели», — сообщила адвокат.

Защитник назвала Владимира стойким солдатом.

«С помощью сокамерника Володя выбрил себе на затылке герб Украины и теперь шокирует этим персонал СИЗО», — отметила адвокат.

Письма от родных Терещенко не передавались — были на цензуре. Адвокат уверен, что вопрос с письмами удалось решить после того, как консулы вызвали начальника СИЗО.

Также украинские моряки с корабля «Яны Капу» заставили следователя позвонить в Керчь и узнать информацию о собаке Джесси, которая жила вместе с ними на корабле. Во время захвата ее нашли не сразу, сейчас домашнее животное чувствует себя нормально.

«В целом у Терещенко настроение отличное, он шутит и держится прекрасно. Володя передает привет и большое спасибо всем, кто его и всех ребят поддерживает, и волонтерам за их неоценимую помощь. Для них очень важны эти письма поддержки», — сообщила защитник.

В свою очередь, по словам защитника моряка Богдана Небылицы Эмиля Курбединова, российским СМИ суд разрешил фотографировать украинца, а адвокату запретил. Также, он не смог нормально с ним поговорить.

«Прокурором было представлено три справки о состоянии здоровья каждого моряка, кроме Богдана», — написал Курбединов.

Напомним, 25 ноября российские военнослужащие обстреляли и захватили в акватории Керченского пролива корабли ВМС Украины, которые направлялись в порты Азовского моря. В плен попали более 20-ти украинских военнослужащих.