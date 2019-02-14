Украинского консула в Астане не пускают к задержанным правозащитникам (ВИДЕО)

Консулу не открыли дверь в миграционной службе полиции Астаны, скриншот видео

https://racurs.ua/n118188-ukrainskogo-konsula-v-astane-ne-puskaut-k-zaderjannym-pravozaschitnikam-video.html

Racurs.ua

Консул Украины в Астане Иван Алмаши пытается попасть в миграционную полицию Астаны, в которой держат двух граждан Украины — Людмилу Волошину и Валерия Явтушенко.

Консул прибыл в здание миграционной службы, после того, как узнал, что украинцев задержали и подозревают в нарушении миграционного законодательства Казахстана, сообщила вечером 14 февраля в Фейсбук коллега задержанных Наталья Панченко.

Видео снимал казахский адвокат Толеген Шайков. Именно его машину остановили силовики Казахстана, когда задерживали на улице столицы Валерия Явтушенко. Шайкова также не пускают внутрь.

Алмаши стучал в закрытые двери, требуя допуска к задержанным. Ему не открыли, хотя на видео видно человеческую фигуру, которая была на посту, но впоследствии исчезла.

Волошина и Явтушенко — наблюдатели итальянской правозащитной миссии по правам человека. Их задержали сегодня и впоследствии обвинили в нарушении цели пребывания в Казахстане. В частности, Волошину обвинили в «осуществлении деятельности, не соответствующей цели въезда в Казахстан».