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Ракурс
Дело Гандзюк: суд продолжает избирать меру пресечения Мангеру. Фото: Цензор.НЕТ

Дело Гандзюк: суд продолжает избирать меру пресечения Мангеру (ТРАНСЛЯЦИЯ)

14 фев 2019, 11:00
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Заседание по избранию меры пресечения подозреваемому в убийстве Екатерины Гандзюк голове Херсонского областного совета Владиславу Мангеру продолжилось сегодня в Шевченковском районном суде Киева.

Напомним, что вчера в ходе рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения адвокаты Мангера заявили отвод прокуроров. Впрочем, суд отклонил отвод.

Также защитники Мангера заявили об отсутствии прямых доказательств причастности их подзащитного к организации убийства Екатерины Гандзюк. Также адвокаты заявили о несогласии с квалификацией преступления. Они отмечают, что заказ был направлен на нанесение тяжких телесных повреждений, а не убийство.

Отметим, что прокуратура просит об аресте подозреваемого до 3 марта. Правоохранители опасаются того, что Мангер сбежит заграницу, поскольку у него есть дом в Вене. В тоже время адвокаты просят суд избрать любую меру пресечения, не связанную с арестом.

Напомним, 11 февраля Мангеру сообщили о подозрении в организации убийства Екатерины Гандзюк. В прокуратуре представили свою версию того, как голова облсовета нанимал исполнителей и оплачивал их услуги.


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