Во время соревнований Audi и Tesla, фото — скриншот видео

https://racurs.ua/n117968-tesla-model-x-vystavili-protiv-audi-rs4-rezultaty-testa-video.html

Racurs.ua

Универсал Audi RS4 и електрокросовер Tesla Model X посоревновались в тестовой гонке, которая выясняла преимущества и недостатки каждого из автомобилей.

Дрэг-гонку организовало интернет-издание Carwow. Машины сравнили в гонке по прямой со старта с места, гонке со старта на скорости примерно 80 км/ч. Кроме того, автомобили сравнили в испытании на торможение.

Audi RS4 оборудован 2,9-литровым двигателем V6, выдающий 450 лошадиных сил, в то время как Tesla Model X в версии P100D оснащена двумя электромоторами, которые выдают в целом 772 лошадиных силы.

Единственным испытанием, выигранным Audi RS4, был тест на торможение, бензиновый универсал выиграл у электромобиля благодаря более легкому весу.

В стандартной гонке на четверть мили Tesla не оставила шансов Ауди RS4. Електрокросовер был сильнее и после резкого ускорения со скорости 80 км/ч.