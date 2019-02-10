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Ракурс
Во время соревнований Audi и Tesla, фото — скриншот видео

Tesla Model X выставили против Audi RS4 — результаты теста (ВИДЕО)

10 фев 2019, 14:37
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Универсал Audi RS4 и електрокросовер Tesla Model X посоревновались в тестовой гонке, которая выясняла преимущества и недостатки каждого из автомобилей.

Дрэг-гонку организовало интернет-издание Carwow. Машины сравнили в гонке по прямой со старта с места, гонке со старта на скорости примерно 80 км/ч. Кроме того, автомобили сравнили в испытании на торможение.

Audi RS4 оборудован 2,9-литровым двигателем V6, выдающий 450 лошадиных сил, в то время как Tesla Model X в версии P100D оснащена двумя электромоторами, которые выдают в целом 772 лошадиных силы.

Единственным испытанием, выигранным Audi RS4, был тест на торможение, бензиновый универсал выиграл у электромобиля благодаря более легкому весу.

В стандартной гонке на четверть мили Tesla не оставила шансов Ауди RS4. Електрокросовер был сильнее и после резкого ускорения со скорости 80 км/ч.

Источник: Ракурс


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