Выборы-2019: Как изменить адрес голосования

Как изменить адрес голосования на выборах президента Украины

https://racurs.ua/2260-vybory-2019-kak-izmenit-adres-golosovaniya.html

Racurs.ua

Через полтора месяца нам предстоит отдать свой голос за одного из кандидатов в президенты, а осенью нашей с вами задачей будет формирование высшего законодательного органа власти в Украине — парламента.

То, что каждый голос избирателя ценится на вес золота, — к сожалению или к счастью, не общие слова, а реальность. Однако на пути к этому выбору могут возникнуть разные препятствия. Сегодня мы поговорим о том, как гражданин Украины, желающий проголосовать, может изменить адрес голосования.

Это, наверное, самая актуальная на сегодня проблема: ведь в стране проживает более 1,5 млн официально зарегистрированных внутренних мигрантов. На самом же деле людей, зарегистрированных по одному адресу, но проживающих в другом месте, гораздо больше.

Если вы, предположим, уехали на заработки в другой город или просто снимаете квартиру в другом районе, это не повод отказаться от голосования.

Итак, для того чтобы сменить адрес голосования, есть два пути. Первый — непосредственно обратиться в реестр избирателей. Давайте пройдем его пошагово.

Шаг 1

Заходим на сайт Государственного реестра избирателей: www.drv.gov.ua. Там вы сможете проверить информацию о своем включении в Государственный реестр избирателей и найти избирательный участок по адресу фактического проживания.

Шаг 2

Чтобы изменить адрес голосования, нужно обратиться непосредственно в реестр избирателей. Как правило, ваше «придворное» отделение реестра находится в органах местного самоуправления (адрес снова-таки можно уточнить на сайте Госреестра). Нужно прийти туда и написать заявление о том, что хотите внести себя в списки. Для этого понадобится один-единственный документ — паспорт.

Сегодня процедура смены места голосования упрощена: не нужно самолично ехать сниматься с учета по месту регистрации— сотрудники органов регистрации избирателей сами направят туда уведомление, и вас снимут с учета по одному адресу и поставят на учет по другому.

До сих пор среди избирателей был популярен другой путь — прийти в участковую комиссию накануне выборов и написать заявление прямо там. Комиссия на своем заседании принимает решение о включении вас в списки.

У некоторых может возникнуть вопрос: а если заявиться, скажем, сразу в пять комиссий, написать пять заявлений и потом попробовать проголосовать сразу в пяти разных местах? Отвечаю: ничего не выйдет. Ваши данные все равно попадают в общий реестр избирателей, и создать там своих клонов не получится, ведь для регистрации требуются паспортные данные.

А теперь совет. Из опыта работников комиссий известно, что если подавать заявление непосредственно в комиссию незадолго до выборов, часто случаются досадные неувязки: комиссия отправляет заявление в Реестр избирателей, но его там не успевают обработать. И в итоге гражданин, придя на избирательный участок в день голосования, не находит себя в списках. Поэтому если вы действительно хотите проголосовать, настоятельно рекомендуем не откладывать это дело в долгий ящик, а уже сегодня заняться внесением себя в избирательные списки на том участке, где вы хотите проголосовать.