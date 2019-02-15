СБУ утверждает, что заблокировала в Днепре попытки российских спецслужб вмешаться в выборы (ФОТО, ВИДЕО)

СБУ заблокировала вмешательство РФ в украинские выборы. Фото: Укринформ

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Служба безопасности (СБУ) заблокировала попытки спецслужб Российской Федерации вмешаться в процесс президентских выборов в Украине.

Правоохранители заявляют, что в городе Днепр местные жители распространяли в социальных сетях фейковые провокационные материалы, которые, по мнению СБУ, влияют на электоральное настроение населения. Злоумышленники действовали под контролем кураторов из РФ. Об этом 15 января сообщил пресс-центр спецслужбы.

Установлено, что житель Днепра в соцсетях размещал информацию, которая содержала призывы к изменениям границ территории и государственной границы Украины. Оказалось, что мужчина общался с жителем российского города Ростов-на-Дону, который давал указания распространять фейковою информацию о кандидатах в президенты.

«Сотрудники СБ выяснили, что россиянин также через коммуникативные возможности социальных сетей подыскивал жителей Украины, которые имеют травматическое или пневматическое оружие с соответствующими разрешениями, для их дальнейшего привлечения к митингам и массовым беспорядкам накануне и во время проведения выборов президента Украины», — заверили в СБУ.

Сейчас продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители уже объявили подозрения в совершении преступлений против основ национальной безопасности еще двум жителям области, которых российские спецслужбы привлекли к мероприятиям по подготовке к вмешательству в ход проведения будущих президентских выборов.

Напомним, в январе 2019 года глава Службы внешней разведки Егор Божок заявил, что Россия выделила своим спецслужбам около 350 млн долл., чтобы они смогли вмешаться в выборы президента в 2019 году.