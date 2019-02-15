Никогда не говори «никогда»: министр здравоохранения РФ рассказала, когда россияне спрыгнут со стакана

Смертность мужчин в России от алкоголя составляет 720 человек на 100 тыс., фото — kubnews.ru

https://racurs.ua/n118206-nikogda-ne-govori-nikogda-ministr-zdravoohraneniya-rf-rasskazala-kogda-rossiyane-sprygnut.html

Racurs.ua

Профилактические мероприятия российского правительства относительно чрезмерного употребления алкоголя начнут действовать только через 3−5 лет. Об этом министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала 15 февраля каналу НТВ, говоря об образовательных программах, которые вводят в России, чтобы остановить злоупотребление спиртным.

Скворцова считает, что как бы власть не ограничивала на законодательном уровне чрезмерное употребление алкоголя, «прекратят пить тогда, когда не будет в этом необходимости».

«Тогда, когда будет интересная работа, досуг после работы, оптимистический взгляд на жизнь, высокий уровень ответственности за свое здоровье и за здоровье близких», — сказала Скворцова на инвестиционном форуме в Сочи.

Российский министр сказала, что наиболее «несправедливые» потери человеческих жизней в РФ происходят в возрасте от 25 до 45−50 лет. Если у женщин этот показатель в России почти европейский, то у мужчин смертность в 3−3,5 раза выше — 720 смертей на 100 тыс. населения. Больше всего на эту цифру влияет чрезмерное употребление алкоголя.

Ранее Скворцова сообщала, что примерно 70% мужчин трудоспособного возраста в стране умирают из-за проблем, вызванных алкоголем. В эту статистику включены не только смерти от острых заболеваний с летальным исходом, но и данные о постепенной смертности от спиртного — в результате язв желудка, циррозов и ранней гипертонии.

Напомним, что Россия в 2018 году вошла в тройку стран мира, в которых наибольшая смертность от алкоголя. В тройку «стран-лидеров» по ​​количеству смертельных случаев, связанных с потреблением алкоголя, входят Китай, Индия и Россия.