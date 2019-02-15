Компания Bentley представила самый быстрый в мире кроссовер Bentayga Speed (ФОТО)

Джип Bentayga. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n118205-kompaniya-bentley-predstavila-samyy-bystryy-v-mire-krossover-bentayga-speed-foto.html

Racurs.ua

Автопроизводитель Bentley (Бентли) из Великобритании представив скоростную версию кроссовера Bentayga Speed, который, по замыслу конструкторов, станет самым быстрым в мире серийным внедорожником.

Новинку представят в марте на автосалоне в Женеве. Ожидается, что машина будет быстрее Lamborghini Urus (Ламборгини), которая разгоняется до 305 км/час. Новая, «скоростная» версия британского авто развивает скорость до 306 км/час. Об этом 15 февраля сообщает «Популярная механика».

Разработчики установили под капот джипа шестилитровый бензиновый W12 мощностью 635 лошадиных сил. Обновили в машине и подвеску с активными электромеханическими стабилизаторами и доработали выхлопную систему, чтобы внедорожник был громким.

Скоростная версия отличается от стандартной 22-дюймовыми колесами, тонированной оптикой, черными глянцевыми решетками, а также большим спойлером на крышке багажника.

Напомним, в декабре 2018 года автопроизводитель Reiter Engineering, который известен подготовкой кольцевых версий суперкаров Lamborghini и участием в создании весьма нетривиального гоночного аппарата X-Bow GT4, анонсировал новинку Xymera.