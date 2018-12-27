Компания Reiter Engineering представила первый тизер экстремального суперкара Xymera (ВИДЕО)

Автомобиль компании Reiter Engineering. Фото: БайкПост

https://racurs.ua/n116197-kompaniya-reiter-engineering-predstavila-pervyy-tizer-ekstremalnogo-superkara-xymera-video.html

Racurs.ua

Автопроизводитель Reiter Engineering, который известен подготовкой кольцевых версий суперкаров Lamborghini и участии в создании весьма нетривиального гоночного аппарата X-Bow GT4, анонсировал новинку Xymera.

Из тизера, который опубликован на странице автопроизводителя в YouTube стало известно, что новинку оснастят двигателем V10.

Детальной информации о авто пока нет, но уже можно предположить, что «Химера» получит подвеску со штангами-толкателями, среднемоторную компоновку и «зубастые» внедорожные шины.

Дизайн машины напоминает гоночный KTM X-Bow весом 999 кг, который оснащается 360-сильным двигателем Audi и секвентальной коробкой передач.

Напомним, в декабре японская автомобильная компания Nissan представила эксклюзивный спорткар GT-R50, который будет стоить 990 тыс. евро. Машину разработали в сотрудничестве с ателье Italdesig. Она отличается от обычной новым кузовом, светотехникой и уникальным вариантами окраски кузова.