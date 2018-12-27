Ботулизм в Киеве: ребенок съел вяленую рыбу и попал в реанимацию. Фото: Pikabu

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В Киеве зафиксировали еще один случай ботулизма — на этот раз в реанимацию попал 6-летний ребенок.

На больничной койке ребенок очутился после того, как на прошлой неделе съел вяленого карася, приготовленного его отцом. Об этом рассказал и. о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины Сергей Чумак, передает 44.ua.

По словам медика, ребенка в срочном порядке перевели в отделение интенсивной терапии, поскольку врачи предположили, что 6-летний киевлянин заразился ботулизмом. Впоследствии диагноз подтвердился, сейчас ребенок находится в реанимации.

Известно, что в минувшую среду он ел рыбу, приготовленную его отцом. Через некоторое время мальчику стало плохо. При этом госпитализировали его только в пятницу.

Всего за текущий год в Киеве ботулизмом заболели 11 человек, один из них умер.

Отметим, что ботулизм — это тяжелое инфекционное заболевание, поражающее нервную систему. От инфекции без своевременного и качественного лечения погибают около 30−60% зараженных.