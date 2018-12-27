Ботулізм у Києві: дитина з’їла в’ялену рибу й потрапила до реанімації

Ботулізм у Києві: дитина з'їла в'ялену рибу і потрапила до реанімації. Фото: Pikabu

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У Києві зафіксували ще один випадок ботулізму — цього разу до реанімації потрапила 6-річна дитина.

На лікарняному ліжку вона опинилася після того, як минулого тижня з’їла в’яленого карася, якого приготував її батько. Про це розповів в. о. директора Київського лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України Сергій Чумак, передає 44.ua.

За словами медика, дитину в терміновому порядку перевели до відділення інтенсивної терапії, оскільки лікарі припустили, що 6-річний киянин заразився ботулізмом. Згодом діагноз підтвердився, наразі дитина перебуває у реанімації.

Відомо, що минулої середи дитина їла рибу, яку приготував батько. Через невеликий проміжок часу хлопчику стало зле. При цьому госпіталізували його лише у п’ятницю.

Всього за поточний рік у Києві на ботулізм захворіли 11 осіб, одна з яких померла.

Зазначимо, що ботулізм — це важке інфекційне захворювання, що вражає нервову систему. Від інфекції без своєчасного і якісного лікування гинуть близько 30−60% заражених.