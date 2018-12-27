Компанія Reiter Engineering представила перший тизер екстремального суперкара Xymera (ВІДЕО)

Автомобіль компанії Reiter Engineering. Фото: БайкПост

https://racurs.ua/ua/n116197-kompaniya-reiter-engineering-predstavyla-pershyy-tyzer-ekstremalnogo-superkara-xymera-video.html

Racurs.ua

Автовиробник Reiter Engineering, який відомий підготовкою кільцевих версій суперкарів Lamborghini та участі в створенні вельми нетривіального гоночного апарату X-Bow GT4, анонсував новинку Xymera.

Із тизера, який опублікований на сторінці автовиробника в YouTube стало відомо, що новинку оснастять двигуном V10.

Детальної інформації про авто поки немає, але вже можна припустити, що «Химера» отримає підвіску зі штангами-штовхачами, середньомоторну компоновку та «зубасті» позашляхові шини.

Дизайн машини нагадує гоночний KTM X-Bow вагою 999 кг, який оснащується 360-сильним двигуном Audi та секвентальною коробкою передач.

Нагадаємо, у грудні японська автомобільна компанія Nissan презентувала ексклюзивний спорткар GT-R50, який коштуватиме 990 тис. євро. Машину розробили у співпраці з ательє Italdesig. Вона відрізняється від звичайної новим кузовом, світлотехнікою та унікальним варіантами забарвлення кузова.