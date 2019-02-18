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Ракурс
Живущего в озере мутанта выловили в Китае. Фото: ZooPicture.ru

Живущего в озере мутанта выловили в Китае (ФОТО, ВИДЕО)

18 фев 2019, 16:59
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В Китае выловили крупного мутанта, который обитал в озере. Это существо представляло угрозу для всех обитателей водоема.

Сообщается, что пойманный мутант частично напоминал рыбу, а частично — крокодила. Водоплавающее существо имеет змеиную шею и перепончатые конечности. Его размеры весьма крупны: длина тела составляет более одного метра, сообщает «Московский комсомолец», ссылаясь на Guangzhou Daily.

Китайцы выловили огромную рыбу из-за опасения, что она съест всех обитателей озера. Также из-за появления столь агрессивного существа в озере было ограничено купание.

Эксперты выяснили, что «агрессивным мутантом» оказался миссисипский панцирник. Это одна из разновидностей рыб, которые обитают в Центральной и Южной Америке. Максимальная длина рыбы может составлять три метра. Чаще всего этот вид рыб встречается в пресных водоемах, однако панцирников можно обнаружить в солончаковых болотах.

В Китае выловили крупного мутанта, который обитал в озере. Фото: mk.ru


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