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Ракурс
Апелляции на арест военнопленных моряков: суд РФ снял дело с рассмотрения. Фото: Руслан Цимбалюк

Апелляции на арест военнопленных моряков: суд РФ снял дело с рассмотрения

18 фев 2019, 16:25
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Московский горсуд снял с рассмотрения дело об аресте четырех украинских моряков, ссылаясь на процессуальные основания. Дело направят в Лефортовский суд, который должен будет устранить недостатки и вручить перевод постановления о продлении сроков содержания под стражей украинским военнопленным.

Сегодня на заседании решали дальнейшую судьбу Владимира Варимеза, Владислава Костышина, Владимира Лисового и Виктора Беспальченко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

Дату следующего заседания, на котором рассмотрят апелляционные жалобы на арест четырех военнопленных, назначат позже.

Журналист Руслан Цимбалюк сегодня опубликовал фото военнопленных моряков. Их конвоиры стоят с серьезным видом, украинские военнопленные улыбаются в своей стеклянной клетке.

Ранее сообщалось, что 13 февраля на закрытом заседании суд решил оставить под стражей капитана 2-го ранга ракетного катера «Бердянск» Дениса Гриценко и сотрудника Службы безопасности Украины Андрея Драча.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе Россия захватила украинские катера «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу». Применив оружие российские военные взяли в плен украинских моряков, некоторые из них получили ранения.

Источник: Ракурс


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