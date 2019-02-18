НАБУ жалуется на саботаж рассмотрения дел о коррупции (ИНФОГРАФИКА)

В НАБУ ждут начала работы Антикоррупционного суда, фото — Радио Свобода

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В 48-ми из 180-ти производств, в которых по состоянию на 31 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) завершили досудебное расследование, а прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) направили обвинительные акты в суд, судьи не назначили даже подготовительное заседание.

Пресс-служба НАБУ 18 февраля привела пример рассмотрения апелляции на постановление о возвращении обвинительного акта в так называемом деле «тернопольских прокуроров». Это производство «зависло» в судах с ноября 2016 года, а следующее заседание назначено на 21 февраля 2019 года.

Подготовительное заседание в деле о нанесении ущерба ОАО «ГПЗКУ» не проходит уже 2 года и 1 месяц.

В других производствах и процессах судьи назначают заседания с перерывом в два-три месяца. Например, 25 января не состоялось заседание в деле по обвинению депутата Хмельницкого областного совета. Следующее назначили на 1 апреля.

Среди 36 решений в делах НАБУ и САП судьи вынесли только два приговора в отношении трех лиц, предусматривающих реальное наказание в виде лишения свободы. В других случаях речь идет о сделках со следствием или назначении наказания, согласно которому лица не находятся в местах лишения свободы.

В НАБУ надеются, что ситуацию изменит начало работы Высшего антикоррупционного суда и убеждены, что существующая судебная система не может обеспечить оперативное и объективное рассмотрение дел от НАБУ и САП.

Напомним, что сегодня обвинительный акт в отношении народного депутата Александра Онищенко направила в суд САП. Нардеп, а также финансовый директор компании Онищенко являются фигурантами так называемого газового дела.