Приговор Януковичу обжаловали. Фото: Крым.Реалии

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Приговор Януковичу обжаловали. Адвокат Юрий Рябовол из центра правовой помощи подал апелляцию на решение Оболонского районного суда Киева.

Обжалование решения суда по делу о госизмене Януковича состоялось сегодня, сообщает «Украинская правда», ссылаясь на пресс-секретаря суда Инну Свинаренко.

Отмечается, что дело Януковича направят в Киевский апелляционный суд. По словам Свинаренко, рассмотрение апелляции начнется не раньше, чем через 30 дней после оглашения решения суда. Это время дается для того, чтобы все стороны по делу могли подготовить и подать апелляции.

Также сообщается, что больше никто из участников процесса не подавал апелляции. У других защитников Януковича есть возможность обжаловать приговор до 25 февраля включительно.

В тоже время адвокат AVER LEX Виталий Сердюк заявил, что Рябовол не имеет полномочий для обжалования решения, поскольку Янукович отказался от его услуг еще в августе 2018 года. Также Сердюк заявил, что он готовит апелляцию на решение Оболонского райсуда, которая будет подана в установленные законодательством сроки.

Напомним, 24 января Оболонский райсуд Киева признал виновным Януковича в госизмене. Впрочем, суд не признал вину Януковича в посягательстве на территориальную целостность Украины. Президента приговорили к 13 годам тюрьмы, хотя прокуратура просила приговорить его к 15 годам лишения свободы.