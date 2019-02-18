Трампу на заметку: в феврале в Киеве зафиксировали температурный рекорд марта

Ранняя весна в Киеве, февраль 2019 года, фото — SuperCoolPics

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В Киеве 17 февраля зафиксировали температурный рекорд марта. В воскресенье погода в столице превзошла рекорд среднесуточной температуры воздуха, сообщает метеостанция Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Температура впервые за 139 лет составляла +4,6°С. Это на 0,1°С выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня, которое зафиксировали в 1974 году. Согласно климатической нормы такая температура соответствует 29 марта.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что не верит в глобальное потепление и объявил о выходе США из Парижского соглашения 1 июня 2017 года. По словам президента США, Парижское соглашение по климату была крайне несправедливой по США, поскольку «мешала заниматься бизнесом» и якобы лишила Америку многих ценных активов.

«Ракурс» ранее сообщал, что аномально теплая погода, которая установилась в Херсонской области в первые дни февраля, способствовала цветению первоцветов.

В начале года метеорологи сообщали, что 2018 год стал одним из самых теплых в Киеве за всю историю наблюдений, поскольку среднегодовая температура в прошлом году в украинской столице составила +9,5°С, что на 1,8°С превышает климатическую норму. Прошлый год разделил 7−8 место среди самых теплых лет с 1881 года. Самым холодным в прошлом году было 26 февраля, когда температура воздуха снизилась до -16,0° С, а самим жарким — 15 августа (+32,8°С).

Всего в 2018 году в Киеве было зафиксировано 28 температурных рекордов. Месяцем-рекордсменом стал май, который побил 12 рекордов.