НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему топ-чиновнику Офиса генпрокурора. Фото:

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НАБУ та САП повідомили про підозру ще одному фігуранту справи «Карфаген».

Йдеться про колишнього начальника Департаменту інформаційних технологій Офісу генерального прокурора. Цей екс-посадовець відігравав одну з ключових ролей у функціонуванні злочинної схеми. Про це Національне антикорупційне бюро повідомило у Telegram.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі поінформували, що злочинну організацію в середині 2025 року створив та очолював один із керівників структурного підрозділу Офісу генпрокурора. До її складу він залучив як працівників органів прокуратури, так і наближених осіб.

Зловмисники систематично отримували хабарі, щоб не перешкоджати діяльності кол-центрів. Ці гроші вони легалізували шляхом набуття об'єктів нерухомого майна, коштовностей, цінного рухомого майна на суму понад 20 млн грн. Також ділки легалізували понад 10 млн грн, розмістивши їх на рахунках близьких осіб як доходи, отримані в результаті підприємницької діяльності. Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди перевищує 1 млрд грн.

Фігурант, якому НАБУ та САП повідомили про підозру, безпосередньо відповідав за комунікацію з представниками нелегальних кол-центрів та систематичне одержання від них грошових коштів. Крім того, він забезпечував загальну безпеку та конспірацію членів банди, а також залучав до протиправної діяльності інших осіб.

Його дії кваліфікували за ч. 3 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією або участь у ній), ч. 5 ст. 27 (види співучасників) та ч. 4 ст. 368 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у вересні НАБУ та САП викрили злочинну організацію на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України, причетну до кришування мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Після цього тодішній генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру керівнику НАБУ Сергію Кривоносу та людині, близькій до голови САП Олександра Клименка. Сам Кравченко виїхав з України й досі не повернувся.