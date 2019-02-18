САП направила в суд обвинительный акт в отношении нардепа Онищенко

Александр Онищенко. Фото: Слово и Дело

https://racurs.ua/n118304-sap-napravila-v-sud-obvinitelnyy-akt-v-otnoshenii-nardepa-onischenko.html

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Обвинительный акт в отношении народного депутата Александра Онищенко направила в суд Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Нардеп и финансовый директор компании Онищенко являются фигурантами так называемого газового дела. Им инкриминируют совершение ряда преступлений. Об этом 18 февраля сообщила пресс-служба САП в Facebook.

Александру Онищенко правоохранители инкриминируют совершение правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 27 (виды соучастников), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 205−1 (подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей).

Также политика подозревают в нарушении ч. 2 ст. 364−1 (злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 1 ст. 388 (незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест или которое описано или подлежит конфискации) Уголовного кодекса Украины.

В совершении схожих правонарушений правоохранители подозревают и финансового директора. В САП отметили, что обвиняемые проигнорировали вызовы на ознакомление с материалами уголовного производства, не прибывали на вызов для получения обвинительного акта. Соответствующие документы вручили их адвокатам.

Напомним, нардепа Онищенко подозревают в создании незаконной газовой схемы с голубым топливом государственного предприятия «Укргаздобыча» с привлечением нескольких своих компаний. По данным НАБУ, из-за таких махинаций государство понесло убытки на сумму почти 2 млрд грн.