Онищенко вызывают в НАБУ для получения обвинительного акта. Фото: 24tv.ua

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Racurs.ua

Беглого депутата Александра Онищенко вызывают в Национальное антикоррупционного бюро для вручения обвинительного акта.

Согласно повестке, опубликованной в газете «Урядовий кур'єр», Онищенко должен явиться к детективу НАБУ 16 февраля в 11.00.

Онищенко подозревают в создании незаконной газовой схемы с голубым топливом государственного предприятия «Укргаздобыча» с привлечением нескольких своих компаний. По данным НАБУ, из-за таких махинаций государство понесло убытки на сумму почти 2 млрд грн.

Заочное досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Онищенко было завершено 8 февраля 2019 года. Во время следствия выяснилось, что к преступной схеме причастны 29 человек, среди них мать нардепа Инесса Кадырова, а также бизнесмен Валерий Постный.

Несмотря на то, что Онищенко сбежал с территории Украины и сейчас разыскивается украинскими правоохранителями, Интерпол так и не объявил его в международный розыск.