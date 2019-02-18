Алгоритм для генерирования осмысленных текстов создали программисты (ФОТО)

Алгоритм для генерирования осмысленных текстов создали разработчики. Фото: Garnary

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Racurs.ua

Алгоритм для генерирования осмысленных текстов разработали в компании OpenAI. Так, с помощью кода, можно написать небольшой материал на определенную тему.

Отмечается, что алгоритм GPT-2 создали для предсказания следующего слова, а в результате система научилась генерировать связные тексты, сообщает «Популярная механика».

Разработчики сообщают, что алгоритм может написать текст на заданную тему и приводят в пример небольшое эссе, которое сгенерировала система. Помимо написания текстов, разработчики начали тестировать программу на умение точно отвечать на вопросы по прочитанным текстам на иностранных языках. Отмечается, что точность ответа на вопросы составила около 63,5%. Разработчики сообщили, что продолжат усовершенствования системы, чтобы достичь более высоких результатов.

В компании OpenAI посчитали этот алгоритм опасным, решив, что его смогут использовать для спама и генерации фейковых новостей, поэтому не выложили в открытый доступ весь код. Разработчики решили поделиться только упрощенной версией системы.