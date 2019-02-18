В оккупированном Донецке прогремели три взрыва — соцсетиhttps://racurs.ua/n118301-v-okkupirovannom-donecke-progremeli-tri-vzryva-socseti.htmlRacurs.ua
Взрывы всколыхнули оккупированный Донецк в понедельник утром, 18 февраля.
По словам местных жителей, они слышали несколько взрывов в центре города. Что сейчас взорвалось и есть ли пострадавшие — пока неизвестно. О взрывах в соцсети Twitter сообщают жители Донецка.
«На бульваре Пушкина услышал два взрыва подряд и увидел столб дыма в районе гаражей за Шахтером», — пишет пользователь под аккаунтом hochu _ domoy.
«Мощный взрыв прогремел, ехала по Университетской, проспект Комсомольский, будто где-то рядом», — пишет пользователь Елена.
«А что у нас случилось опять? Шандарахнуло так нехило! Донецк», — говорится в сообщении пользователя Lolik.
«Донецк центр. Очень сильный взрыв раздался, похожий на тот, что был в кафе «Сепар», — пишет пользователь Х. Бердянск.
«Донецк. Пожарка. Что-то очень сильно грохнуло. Штора закачалась. И следом недалеко еще один взрыв прогремел», — отмечает Dmytro Levchenko.
В то же время росСМИ со ссылкой на представителей террористической Донецкой народной республики пишут, что в центре города прогремели три взрыва. Два из них случились на бульваре Пушкина в центре Донецка. Именно здесь расположены офисы и представительства так называемых структур ДНР.
Еще один взрыв прогремел на пустыре, на месте происшествия осталась воронка. Представители пророссийских боевиков уже прибыли на место происшествия.
Напомним, в январе в городе Украинск Донецкой области в четырехэтажном многоквартирном доме произошел взрыв в одной из квартир. В результате взрыва пострадали три женщины.