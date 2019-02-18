Подросток остался без руки в результате взрыва в Николаевской области

В результате взрыва в Николаевской области пострадал ребенок. Фото: Politeka

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В результате взрыва неизвестного предмета в Николаевской области шестикласнику оторвало руку.

Чрезвычайное происшествие произошло в воскресенье, 17 февраля, в Баштанском районе. Шестиклассника с травматической ампутацией руки госпитализировали в центральную районную больницу. Об этом 18 февраля сообщает местный портал «Новости N».

Врачи прооперировали ребенка. Сейчас пострадавший находится в реанимации, медики оценивают его состояние как стабильное. Предварительно установлено, что школьник нашел у родителей неустановленный предмет, который взорвался. Пока неизвестно, что взорвалось в руках ребенка — мелкокалиберный патрон или снаряд.

Все обстоятельства происшествия установят правоохранители. Представители Национальной полиции пока не комментировали произошедшее.

Напомним, 16 февраля погиб сапер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, который разминировал схрон боевиков, что обнаружили возле поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области. В результате взрыва также пострадали три сотрудника полиции.