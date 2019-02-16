Взорвался схрон с боеприпасами на Донетчине: погиб сапер, три сотрудника полиции ранены (ФОТО)

Взорвался схрон. Фото: Информатор

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Racurs.ua

Взрыв схрона с боеприпасами в Донецкой области унес жизнь спасателя-сапера, а три правоохранителя получили ранения

Сапер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям погиб во время разминирования схрона боевиков, который обнаружили возле поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области. Об этом 16 февраля сообщил руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев в Facebook.

По его информации, взрыв прогремел во время разминирования и изъятия опасной находки. В результате инцидента спасатель-сапер погиб на месте, а три сотрудника полиции получили осколочные ранения. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь. Раненых эвакуируют в больницу самолетом.

«Соболезнования родным и близким погибшего, который выполнял свой долг», — написал Князев.

Напомним, на днях в Ровно во двор директора одного из местных рынков бросили боевую гранату РГД-5. На момент инцидента в доме находились супруги и 15-летний сын. Никто из них не пострадал.