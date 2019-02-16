В Санкт-Петербурге обрушилось перекрытие в здании университета, под завалами могут быть люди (ФОТО, ВИДЕО)

ЧП в Санкт-Петербурге. Фото: сообщество «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте»

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Обрушилось перекрытие 16 февраля в корпусе Санкт-Петербургского исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.

Чрезвычайное происшествие произошло в здании на улице Ломоносова, 9, во время проведения ремонтных работ. Обрушились перекрытия с пятого по второй этаж. Под завалами могут находиться до 20 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя российского Министерства по чрезвычайным ситуациям.

«В 18.00 (по местному времени) поступило сообщение об обрушении перекрытий в здании на улице Ломоносова, 9. Предварительно установлено, что обрушение произошло во время проведения ремонтных работ. В здании могут находиться люди», — цитирует издание представителя спасательной службы.

Напомним, в январе 2019 года взрыв бытового газа разрушил часть многоэтажки в российском городе Шахты Ростовской области. В результате взрыва разрушены восьмой и девятый этажи многоквартирного дома.