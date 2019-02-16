Акции «желтых жилетов»: в Париже полиция применила против демонстрантов газовые гранаты (ВИДЕО)

Протест «желтых жилетов» в Париже. Фото: flickr.com

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Акция движения «желтые жилеты» в Париже переросла в столкновения с правоохранителями, в ходе которых полицейские применили против демонстрантов силу.

Отдельные лица во время движения колонны на набережной Корсики начали бросать в силовиков петарды, которые в ответ применили против митингующих газовые баллончики. Толпа попыталась атаковать полицию, но правоохранители начали бросать газовые гранаты и отогнали наиболее агрессивных демонстрантов. Также стычки возникли и на бульваре Сен-Жермен. Об этом 16 февраля сообщает ТАСС.

Протестный марш стартовал с Елисейских полей, в акции движения «желтые жилеты» принимают участие сотни человек. В целом митинг мирный, но случаются столкновения с силовиками. Участники акции протеста скандируют лозунги против президента Франции и силовых структур.

Напомним, 5 февраля во Франции проголосовали за «антихулиганский» закон на фоне протестов «желтых жилетов». Документ запрещает протестующим скрывать свои лица.