ГБР разоблачило на взятке следователя Нацполиции из Ирпеня (ФОТО)

Задержание на взятке. Фото: ГБР

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На взятке задержали следователя Ирпенского отдела полиции. Коррупционера в Киевской области обнаружили следователи Государственного бюро расследований с Киева совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины.

Правоохранители установили, что правоохранитель требовал неправомерную выгоду в сумме 2 тыс. долл. За эти деньги следователь обещал гражданину вернуть внедорожник BMW X5 (БМВ). Ранее этот автомобиль изъяли полицейские, поскольку обнаружили, что свидетельство о его регистрации было фальшивым. Об этом 16 февраля сообщила пресс-служба ГБР.

Сейчас решается вопрос сообщения задержанному о подозрении за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 13 февраля на взятке в Кривом Роге погорел чиновник территориального управления юстиции, который требовал 500 тыс. грн от предпринимателя. За эти деньги чиновник обещал помочь в решении вопроса о продаже по заниженной стоимости комплекса нежилых помещений.