Мюнхенская конференция по безопасности: вице-президент США призвал Евросоюз признать Гуайдо президентом Венесуэлы

Майкл Пенс. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/n118261-munhenskaya-konferenciya-po-bezopasnosti-vice-prezident-ssha-prizval-evrosouz-priznat-guaydo.html

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Признать Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы призвал Европейский Союз вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс.

Представитель Белого дома на полях Мюнхенской конференции по безопасности призвал Брюссель «стать на защиту свободы и признать Хуана Гуайдо единственным легитимным президентом Венесуэлы». Об этом 16 февраля сообщает DW.

Во время своего выступления Пенс коснулся и темы ядерной сделки с Ираном. Американский чиновник призвал Европу не подрывать санкции США, которые были введены против Тегерана. Вице-президент высказался против механизма торговли, который Евросоюз наладил с Ираном.

Также Пенс призвал страны Европы, которые еще не определились со своим видением касательно строительства газопровода «Северный поток — 2», поддержать позиции противников этого российского проекта.

«США приветствуют решение тех европейских партнеров, которые решительно выступили против „Северного потока — 2“. И мы призываем других сделать то же самое», — заявил он.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель на полях Мюнхенской безопасностной конференции скоординировали действия с целью введения «Азовского пакета» санкций и противодействию российской агрессии.