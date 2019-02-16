Порошенко в Мюнхене обсудил с Меркель вопрос введения «азовских санкций» против РФ

Порошенко и Меркель во время переговоров. Фото: пресс-служба президента

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Racurs.ua

Президент Петр Порошенко 16 февраля обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель пути противодействия российской агрессии против Украины.

Во время участия в Мюнхенской конференции по безопасности лидеры Украины и Германии скоординировали действия с целью введения «Азовского пакета» санкций. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.

Порошенко заявил, что очень важно усилить давление на Москву ради освобождения 24 украинских военнопленных моряков, которых в ноябре незаконного захватили на Азове и удерживают в СИЗО. Также глава государства подчеркнул необходимость освобождения украинских политзаключенных, которые находятся не только на территории Российской Федерации, но и в оккупированном Крыму и на Донбассе.

Кроме того, лидеры коснулись вопроса предотвращения российского вмешательства в президентские выборы в Украине.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель в рамках политики конференции, которая в эти дни проходит в Мюнхене, прокомментировала ситуацию с газопроводом «Северный поток-2».