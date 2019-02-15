Противостояние РФ и Запада: главная тема «важнейшей и крупнейшей» за свою историю Мюнхенской конференции по безопасности (ФОТО, ВИДЕО)

Противостояние РФ и Запада: главная тема «важнейшей и крупнейшей» за свою историю Мюнхенской конференции по безопасности

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Международная конференция по безопасности сегодня открывается в Мюнхене. По словам главы 55-го форума Вольфганга Ишингера, эта конференция должна стать «важнейшей и крупнейшей» за свою историю.

Центральные темы Мюнхена-55

Главными темами ежегодной встречи топ-политиков станут выход США и России из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), растущее противостояние Москвы и Запада, а также архитектура безопасности Европы и обстановка в Сирии, пишет DW.

Кроме этого, на форуме будет обсуждаться новая эра соперничества России, США и Китая. К примеру, в панельных дискуссиях впервые, наряду с членами делегаций Москвы и Вашингтона, примут участие представители Китая. Отмечается, одна из таких дискуссий будет посвящена разработке гиперзвукового оружия.

Делегация Украины на конференции

Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин уже находится в Мюнхене, где у него состоялось несколько встреч.

«Угадайте, с чего начали Мюнхенскую конференцию? Правильно, из „Северного потока 2“. Я объяснил почему этот проект является плохим для Германии и Евросоюза», — написал Климкин в Twitter.

Также в рамках Мюнхенской конференции уже состоялась первая двусторонняя встреча с представителями Азербайджана.

Кто будет участвовать?

На форуме ожидается присутствие 35 глав государств и правительств, почти 80 министров иностранных дел и обороны, а также порядка 600 экспертов по политике безопасности, представителей деловых и научных кругов. Мюнхен-55 посетят генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, канцлер Ангела Меркель и ряд топ-чиновников правительства Германии. Дональда Трампа, Эмманюэла Макрона и Александра Лукашенко не будет. Сообщается, что уже прибыла на конференцию Иванка Трамп. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также отменил участие в форуме.

Напомним, конференция пройдет в Мюнхене в отеле Bayerischer Hof. Впервые это мероприятие провели в 1962 году по инициативе немецкого публициста Пауля Людвига Эвальда фон Клейста.