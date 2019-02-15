Арбитраж в Гааге обязал Россию возместить «ПриватБанку» убытки за экспроприацию активов в Крыму

Арбитраж считает, что "ПриватБанк" имеет право на возмещение за экспроприацию в полном объеме, фото — Українські Новинити

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Постоянная палата третейского суда в Гааге обнародовала 15 февраля частичное арбитражное решение в иске «ПриватБанка» против Российской Федерации.

Решение датируется 4 февраля 2019 года. Арбитражный суд признал, что он обладает юрисдикцией в отношении всех требований «ПриватБанка» против Российской Федерации, сообщает пресс-служба банка.

Суд постановил, что незаконная экспроприация активов «ПриватБанка» в Крыму привела к тому, что Россия нарушила свои обязательства в двустороннем соглашении о поощрении и взаимной защите инвестиций. Арбитраж считает, что «ПриватБанк» имеет право на возмещение за такую ​​экспроприацию в полном объеме.

На следующем этапе арбитражного разбирательства будет устанавливаться размер возмещения, подлежащего уплате 2ПриватБанку" за незаконные действия России. В банке сообщили, что стремятся получить возмещение в размере более 1 млрд долл.