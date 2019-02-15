Приход ранней весны предсказал сурок во Львове (ФОТО, ВИДЕО)

Сурок предсказал весну через четыре недели. Фото: горсовет Львова

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День сурка сегодня праздновали львовяне во Львовском городском детском эколого-натуралистическом центре.

Сурок по имени Маруся предсказал ранний приход весны. Об этом сообщил директор Львовского городского детского эколого-натуралистического центра Игорь Антахович, сообщает пресс-служба городского совета Львова.

По словам Антаховича, в 2019 году четырехлетний сурок проснулся рано, много свистел и был активным. Это значит, что весна в Украину придет ранняя и будет теплой. Ожидается, что весеннее тепло придет примерно через месяц.

«То есть в середине марта можно надеяться на устойчивое тепло», — заявил он.

Как известно, за последние 10 лет сурки со Львова правильно прогнозировали погоду восемь раз.

Напомним, Гидрометцентр обещал в феврале снегопады. Средняя месячная температура в феврале ожидается 0−5° мороза, на Левобережье и в Карпатах — до 7° мороза. В Крыму синоптики обещают до 1° тепла, что близко к средним многолетним значениям.