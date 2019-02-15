Админсуд Киева рассматривает иск Мосийчука к Супрун по существу (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Перед началом рассмотрения Супрун дала брифинг у здания суда, фото — Общественное телевидение

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Окружной административный суд Киева 15 февраля начал рассмотрение по существу иска нардепа Игоря Мосийчука относительно министерских полномочий Ульяны Супрун.

Окружной админсуд открыл производство в административном деле относительно иска Мосийчука к и.о. министра здравоохранения об отсутствии у нее полномочий министра. Суд решил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства.

Возле здания админсуда в эти минуты собрались сторонники Супрун и группа поддержки Радикальной партии. На брифинге перед началом заседания Супрун сказала, что она не будет присутствовать на нем, поскольку имеет неотложные дела в министерстве, но на заседании будут работать ее адвокаты.

Видео брифинга Супрун:

Напомним, что в четверг, 14 февраля, этот же суд отменил меры обеспечения иска Мосийчука к и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун об отсутствии у нее полномочий министра.