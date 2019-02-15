Киевляне по ошибке выплатили 39 млн грн за электроэнергию не той компании

Киевляне ошибочно выплатили 39 млн грн за электроэнергию старому поставщику услуг. Фото: Лента новостей Харькова

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Столичные жители ошибочно заплатили 39 млн грн за электроэнергию прежнему поставщику услуг. «ДТЭК Киевские электросети» самостоятельно перечислят средства поставщику универсальной услуги.

В феврале киевляне оплатили электроэнергию на счета оператора системы распределения — «ДТЭК Киевские электросети». Данную проблему компания решит самостоятельно. До конца февраля средства переведут на счет поставщика универсальной услуги. Звонить, заполнять документы или писать заявления клиентам не нужно. Об этом сообщили в пресс-службе «ДТЭК Киевские электросети».

С 1 февраля текущего года выставляет счета и принимает оплату за потребленную электроэнергию поставщик универсальной услуги. Всю электроэнергию, которую граждане потребили с 1 января, оплачивать надо именно ему.

В личном кабинете поставщика универсальной услуги отображается сумма оплаты за январь 2019 года, а в личном кабинете «ДТЭК Киевские электросети» теперь будет только задолженность за предыдущие года.

Если вы ошибочно выплатили средства в текущем году, то в личном кабинете «Киевских электросетей» будет отображаться переплата (например, -215 грн).

В личном кабинете поставщика универсальной услуги переплата будет отображаться с 1 марта.

При повторной ошибочной оплате, средства автоматически переведут до конца марта, а отображаться в личном кабинете они будут с 1 апреля.

Отметим, что с 1 января 2019 года «ДТЭК Киевские электросети» занимается только техническим состоянием электросетей, а также качеством и надежностью электроснабжения.

Напомним, ранее мы сообщали, что жилищные субсидии начнут выплачивать наличными средствами уже с марта. Ожидается, что данный механизм научит украинцев экономнее потреблять электроэнергию и воду.