Новейшие разработки в украинской армии: на Черниговщине представили специальный радиокомплекс для борьбы с дронами (ВИДЕО)

Украинские инновации для борьбы с БПЛА представили в Черниговской области. Фото: YouTube

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Радиокомплекс для борьбы с дронами украинской разработки и производства представили на Черниговщине в учебном центре «Десна».

Вооруженные силы Украины, чтобы предотвратить слежение за режимными объектами и позициями военных, активно изучают методы противодействия БПЛА. Один из них — специальный радиокомплекс украинской разработки и производства. Об этом говорится на канале «Десна Учебный центр» в YouTube.

Устройство выполнено в форме винтовки. В комплект также входят дополнительные антенны, ноутбук и спецустройства. Весь комплекс рассчитан для борьбы с беспилотными летательными аппаратами — как военного, так и гражданского назначения.

Изобретатели утверждают, что новинка способна блокировать все типы дронов на высоте до 1 тыс. 200 м включительно. Такая «винтовка» может блокировать каналы телеметрии, GPS-навигации и дистанционного управления. Если беспилотник попадет в зону облучения, то сразу дезориентируется в пространстве и принудительно сядет на землю.

По словам конструкторов, благодаря определенному количеству радиоантенн и специальных устройств, они смогут обеспечить закрытие воздушного пространства для дронов на площади до 6 кв. км.

Напомним, 23 января украинские военные обнаружили и захватили беспилотник, совершавший полет в небе Приазовья. Эксперты установили, что данный летательный аппарат марки «Гранат-2» производится военными предприятиями России.