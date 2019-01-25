Украинские военные захватили российский беспилотник на Донбассе (ВИДЕО)

Украинские военные захватили российской беспилотник на Донбассе. Фото: RoboTrends.ru

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Racurs.ua

Украинские военные обнаружили и захватили беспилотник, совершавший полет в небе Приазовья 23 января.

Военнослужащие приземлили беспилотный аппарат и направили на исследование. Эксперты установили, что данный летальный аппарат марки «Гранат-2», производится военными предприятиями России, сообщается сегодня на странице «Операции объединенных сил» в Facebook.

По данным военных такие беспилотники Россия поставляет в ДНР и ЛНР для разведки и корректировки огня. Отмечается, что перехваченный беспилотник в очередной раз подтверждает поддержку РФ террористических формирований на востоке страны.

Специалисты ВСУ проведут еще ряд исследований беспилотника и проанализируют информацию, которая была собрана летательным аппаратом.

Напомним, в ноябре 2018 года украинские военные сбили беспилотник российского производства на Донбассе. Он совершал полет по маршруту Бахмут — Константиновка — Очеретино.