Пойманы разбойники, которые вынесли 1,5 кг украшений из ювелирки в Кривом Роге (ФОТО)

Задержали банду, которую подозревают в ограблении ювелирки в Кривом Роге, фото - Национальная полиция

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Полиция задержала в Харькове шестерых иностранцев по подозрению в нападении на ювелирный магазин в Кривом Роге.

Все они являются гражданами Азербайджана, сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

Он сказал, что задержание произошло в рамках профилактической отработки Харьковской области. У азербайджанцев нашли 1,5 кг ювелирных украшений.

Напомним, что дерзкое ограбление ювелирки в Кривом Роге произошло вечером 19 января. В магазин ворвались четверо в масках. Злоумышленники действовали очень быстро и награбленное складывали в синие хозяйственные сумки. Сумма ущерба пока не сообщалась.