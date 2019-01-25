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Задержали банду, которую подозревают в ограблении ювелирки в Кривом Роге, фото - Национальная полиция

Пойманы разбойники, которые вынесли 1,5 кг украшений из ювелирки в Кривом Роге (ФОТО)

25 янв 2019, 09:56
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Полиция задержала в Харькове шестерых иностранцев по подозрению в нападении на ювелирный магазин в Кривом Роге.

Все они являются гражданами Азербайджана, сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

Он сказал, что задержание произошло в рамках профилактической отработки Харьковской области. У азербайджанцев нашли 1,5 кг ювелирных украшений.

Найденные при задержании украшения, фото — Национальная полиция

Напомним, что дерзкое ограбление ювелирки в Кривом Роге произошло вечером 19 января. В магазин ворвались четверо в масках. Злоумышленники действовали очень быстро и награбленное складывали в синие хозяйственные сумки. Сумма ущерба пока не сообщалась.

Во время обысков нашли и оружие, фото — Национальная полиция

Источник: Ракурс


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