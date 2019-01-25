По России прокатилась волна фейковых минирований, росСМИ сообщили об «украинском следе»

Восточными регионами РФ катится волна фейковых минирований, фото — dailystorm.ru

https://racurs.ua/n117251-rossiey-prokatilas-volna-feykovyh-minirovaniy-roszmi-soobschili-ob-ukrainskom-slede.html

Racurs.ua

В пятницу утром в нескольких регионах России начались эвакуации из-за сообщения о минировании. Письма с анонимными угрозами приходят на электронную почту объектов муниципальной власти, сообщает Dailystorm.

Всего поступило более 60 сообщений с угрозой минирования. В Иркутской области должны были эвакуировать 28 социальных обьектив. В Якутии проверяется около 30 сообщений о минировании.

В столице Улан-Удэ эвакуировали здание Народного Хурала, а в центре города перекрыли дорогу, чтобы проверить несколько автомобилей.

В Чите предупредили о бомбах в административных зданиях, в том числе мэрии города.

«Это не звонки даже. Это спам по электронной почте. Рассылка носит массовый характер», — пишет портал Chita.ru.

В ФСБ добавляют, что такая рассылка не ограничивается Читой.

В Иркутске сегодня минус 8, в Чите и Улан-Удэ — 12−13 градусов ниже нуля, а вот в Якутске людям пришлось выходить из помещений на 30-градусный мороз.

Российское государственное информационное агентство успело сообщить со ссылкой на «источник в правоохранительных органах», что информация о заминировании, возможно, поступает с территории Украины.

В начале этой недели на востоке РФ проводили эвакуацию после сообщений о бомбах, якобы заложенных в социальных учреждениях Приморья, Хабаровского края, Сахалина и Камчатки.

Письма с предупреждениями о возможных терактах получили и жители Магнитогорска, в котором 31 декабря произошел взрыв в жилом доме, в результате которого погибли 39 человек. Приоритетной версией произошедшего считается взрыв бытового газа.