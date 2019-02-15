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Оскверненный неизвестными памятник воинам АТО в Киеве, фото — Национальная полиция
Памятник погибшим воинам АТО облили краской в Киеве (ФОТО)https://racurs.ua/n118219-pamyatnik-pogibshim-voinam-ato-oblili-kraskoy-v-kieve-foto.htmlRacurs.ua
Неизвестные 15 февраля разрисовали краской памятник воинам АТО на улице Леся Курбаса в Святошинском районе Киева.
Красная краска разлита на нескольких частях памятного знака — нарисованной на потолке карте России, которую пронизывает меч, а также рисунке со стилизованным изображением Воина Света.
Правоохранители квалифицируют действия злоумышленников как хулиганство. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, сообщили в Национальной полиции. Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия.
По данному факту следственный отдел Святошинского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.
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