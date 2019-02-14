Суд принял решение: Супрун разрешили вернуться на работу в Минздрав / Фото: wikimedia

https://racurs.ua/n118159-sud-prinyal-reshenie-suprun-razreshili-vernutsya-na-rabotu-v-minzdrav.html

Racurs.ua

В деле об отстранении Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Министерства здравоохранения Украины судья Окружного административного суда Киева 14 февраля огласил решение.

«В удовлетворении ходатайства Кабинета министров отказать… Отменить по собственной инициативе меры обеспечения админиска, принятые постановлением Областного административного суда города Киева 5 февраля 2019 года по делу № 64046319», — сообщил судья Каракашьян.

Постановление вступает в силу немедленно и подлежит обжалованию.

Ранее на этой неделе в суде рассматривалось ходатайство Минюста об отмене постановления, которым Супрун временно запретили руководить Минздравом.

Напомним, 13 февраля стало известно, что Ульяне Супрун позволили выполнять обязанности министра здравоохранения. Соответствующее распоряжение принял Кабинет министров. Согласно этому решению, Супрун может занимать должность и. о. главы Минздрава, но у нее нет полномочий министра как члена правительства.

5 февраля суд запретил Супрун находиться в должности и. о. министра здравоохранения. Впоследствии в суде объяснили, что решение было принято в связи с нарушением главой МОЗ срока временного исполнения обязанностей — более месяца с момента вступления полномочий (ее назначили на эту должность 27 июля 2016 года) и наличием американского гражданства.