Супрунгейт как диагноз

Ульяна Супрун. Фото: Кабмин

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«Вы говорите, что голосовали за Януковича. Можно спросить, почему?» — «А он такой симпатичный, очень похож на моего покойного мужа», — смеясь, зарделась женщина раннего пенсионного возраста.

Этот разговор незадолго до Революции достоинства врезался в память, ведь как нельзя лучше отражает наше общество. Не верящее в Деда Мороза, но с нетерпением ждущее от него подарков, патерналистское и по-детски наивное, голосующее на выборах сердцем, а не мозгом.

Запоздалое решение суда

История с отстранением от должности Ульяны Супрун Окружным административным судом утвердила в мысли, что «революционное» лекарство вовсе не победило, а способствовало появлению в украинском обществе суперустойчивой бактерии инфантилизма.

Напомним, Окружной административный суд Киева 5 февраля запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука. Свое решение суд мотивировал наличием признаков очевидной противоправности во временном исполнении первым заместителем министра здравоохранения полномочий такого министра в течение срока, превышающего один месяц с момента наделения лица соответствующими полномочиями (27 июля 2016 года).

Сама Супрун привычно расценила это как «характерный ответ старой системы, которая больше всего стремится сохранить статус-кво», написав на своей странице в Facebook: «Ничто так не объединяет украинское общество, как защита изменений в медицинской сфере. Спасибо всем гражданам, общественным организациям, медикам, ассоциациям и народным депутатам, которые вчера выразили нашей команде поддержку и возмущение судейским произволом».

За что поддерживаем?

В соцсетях супероперативно развернулся настоящий флешмоб — аватарки в Facebook запестрели хештегом «я поддерживаю Супрун», кто-то предпочел более креативные — отстраненная от должности Ульяна изображена со шприцем. А вот надписи для поддержки решения суда ФБ не предложил.

На вопрос «за что поддерживаете?» вразумительных ответов услышать не удалось. «Еще в реформе не разобрался, но мне кажется, что Супрун можно доверять», «А что, раньше было лучше?», «Мне надоели попередныки с прическами, холеными лицами и луивитонами, а она с рюкзаком ходит», «Вы хотите, чтобы медицина, которую уничтожали десятки лет, вдруг стала лучше? Реформы быстро не делаются, нужно потерпеть»...

Характерно, что зачастую Супрун поддерживают молодые, а значит, здоровые (которым, слава Богу, в большинстве своем не довелось обращаться за медицинской помощью), а также уехавшие из Украины на ПМЖ. Кто-то, попав в больницу, заметил улучшения. Безусловно, изменения к лучшему радуют, однако приписывать их заслугам Минздрава не стоит, ведь медреформа на этом уровне только в планах.

Неудобная правда о «реформе»

Кое-кто говорит о том, что международные закупки (те самые, которые должны победить фармацевтическую мафию) сэкономили 40% государственных средств. Вот действительно, полуправда хуже лжи. Экономия есть, но за счет чего? Для пациентов, принимающих лекарственные препараты, важно не столько количество, сколько качество, а также бесперебойная поставка.

Проще и приятнее читать коротенькие посты в ФБ, тогда как акт аудита Счетной палаты об эффективности использования бюджетных средств (выделенных в 2015–2016 годах и первом полугодии 2017 года на госзакупки лекарств) содержит сотни страниц. В результате, мягко говоря, непрофессионализма нынешней команды Минздрава недостаток одних лекарственных средств «компенсировался» избытком других с истекающим сроком годности.

Представьте, вам нужны таблетки от головной боли, а аптекарь предлагает купить пару упаковок от диареи — они дешевле. Много вопросов и скандалов сопровождают закупки по программе детской онкологии. Задержки с поставками базовых химиопрепаратов, без которых невозможно выполнять противоопухолевую терапию, привели к тому, что их вынуждены покупать родители или волонтеры. Попробуйте расскажите им об экономии.

На «Ракурсе» вышла серия материалов, анализирующих этот документ, который содержит материалы, достаточные для десятков уголовных производств.

Многих умиляет, что Супрун разрешила мочить манту, сидеть на холодном, есть мороженое, когда болит горло... Взрослые люди, а словно дети, вырвавшиеся из-под строгого надзора родителей. К сожалению, мало кого интересует, что в Украине уничтожена трансплантология (о чем «Ракурс» также писал). Распиаренный новый закон о трансплантации органов вбил гвоздь в то немногое, что работало.

Провалы в поставках лекарственных препаратов и вакцин (в течение полутора лет украинские дети не имели возможности привиться, что тут говорить, если до сих пор в полном объеме в регионы не поступили лекарства, закупленные за бюджетные деньги в 2017 году, не говоря уже о 2018-м!). Мало кого волнует, что Минздрав на протяжении двух лет не предпринял адекватных шагов для обуздания вспышки кори — самой большой в Европе (более 70 тыс.заболевших).

Хор поддержки Супрун перекричал одинокие голоса тех, кто обратил внимание на еще один аудит Счетной палаты. Его результаты были оглашены на днях на заседании Комитета ВР по вопросам здравоохранения. Минздрав привычно проигнорировал заседание — ни одного представителя не было. Счетная палата представила отчет об эффективности использования средств в рамках проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей».

Около четырех лет назад Всемирный банк выделил Украине 215 млн долл. на две программы — сердечно-сосудистые заболевания и онкология. Из всех средств было запрошено и отправлено в регионы лишь 52,8 млн долл., использовано — 45,5 млн. И куда же были потрачены эти деньги? 70% от использованных средств ушло на семинары, тренинги и организационные процедуры (поездки, отели, зарплата активистов при Минздраве, в том числе открытки-поздравления с Днем медика).

За четыре года (!) проект так и не смог выйти из состояния пилотного (и все же ему повезло больше, чем пилотному по трансплантологии: заявленный в прошлом году, он так и не начался, несмотря на выделенные деньги). И это еще не все. Из-за некомпетентности чиновников Минздрава Украина должна выплатить штраф (санкции за неиспользование средств). Всемирный банк уже получил 2,9 млн долл. Это льготная ставка, следующие штрафы будут серьезнее.

О выявленных фактах, которые содержат признаки уголовных правонарушений, была уведомлена Генеральная прокуратура Украины.

Почему так долго и. о.?

Мало кто задается вопросом, почему Супрун так долго, вопреки всем законным нормам, — министр здравоохранения с приставкой и. о. С одной стороны, мы хотим жить в правовом государстве, с другой — закон поворачиваем как флюгер. Есть исключения для «своих». А под этим прилагательным может быть кто угодно, в том числе и патриот, волонтер — свой!

Если у Супрун такая поддержка, почему ее кандидатуру до сих пор не внесли на голосование парламента? И дело здесь не в фамилии, а в соблюдении буквы закона. Еще один вопрос: почему у Ульяны Супрун двойное гражданство? По несожженному мосту легче вернуться домой, пожав плечами в случае провала?

Многие практикующие медики поначалу были рады приходу Супрун на должность главного лечащего врача для больной украинской медицины. Верили в реформы, готовы были предложить свое видение, опыт. Однако профильное министерство не заинтересовалось этим мнением. Более того, на всех, имеющих иную от Минздрава точку зрения, навешиваются ярлыки врагов и коррупционеров.

Но проколы в медицине проявляются очень быстро — спектром болезней и количеством умерших. Что мы сейчас и наблюдаем, а еще много пиара, недоразумений, но ничтожное количество реальных шагов.

«В медицине нужно не разрушать, а замещать, — как-то заметила одна знакомая врач. — Но для этого нужно очень хорошо знать реальность, в которой ты живешь, и быть мудрым стратегом».