Кабмин разрешил Супрун исполнять обязанности главы Минздрава

Ульяна Супрун. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n118136-kabmin-razreshil-suprun-ispolnyat-obyazannosti-glavy-minzdrava.html

Racurs.ua

Ульяне Супрун разрешили выполнять обязанности министра здравоохранения. Соответствующее распоряжение 13 февраля принял Кабинет министров.

Супрун может занимать должность и. о. главы Минздрава, но не имеет полномочий министра как члена Кабмина, определенных постановлением правительства от 17 июля 2003 года № 1096 «О порядке исполнения обязанностей министра в случае его временного отсутствия». Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения в Facebook.

В Минздраве заверили, что распоряжение Кабмина относительно Супрун позволит разблокировать наиболее критические вопросы работы министерства, а именно — утвердить распределение вакцин и лекарств в регионы, отправить на лечение за границу 44 граждан Украины, продолжить процесс строительства детской больницы «Охматдет» и закупить оборудование.

«Эти документы будут подписаны в ближайшее время», — заверили в министерстве.

В Минздраве напомнили, что Окружной административный суд Киева до сих пор не вынес решения по ходатайству об отмене определения, которым Супрун было запрещено исполнять обязанности министра здравоохранения.

Напомним, 5 февраля суд запретил Супрун находиться на посту и. о. министра здравоохранения. Впоследствии в суде пояснили, что решение было принято в связи с нарушением главой Минздрава срока временного исполнения обязанностей — более месяца с момента приобретения полномочий (была назначена на эту должность 27 июля 2016 года) и наличием у нее американского гражданства.