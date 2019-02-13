Смертник атаковал автобус с военными в Иране, десятки погибших и раненых (ФОТО, ВИДЕО)

Теракт в Иране унес десятки человеческих жизней. Фото: MIGnews

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Кровавый теракт произошел 13 февраля в юго-восточной иранской провинции Систан и Балучистан, расположенной на границе с Пакистаном.

Смертник взорвал автомобиль, начиненный взрывчаткой. Террорист направил машину на автобус, в салоне которого находились военнослужащие Корпуса стражей Исламской революции. Солдаты возвращались домой со службы на границе. Об этом сообщило иранское агентство Fars, передает «Европейская правда».

По информации СМИ, в результате взрыва погиб 41 человек. Еще 20 человек получили ранения и были госпитализированы. Среди погибших есть и гражданские. В то же время AFP сообщает о 20 погибших и 20 раненых. В Тегеране пока не назвали официальное число погибших и пострадавших.

Напомним, в ноябре 2018 года в Сомали произошел масштабный теракт. По меньшей мере 53 человека погибли, еще более 100 получили ранения в результате трех взрывов возле отеля Sahafi (Сахаф) в Могадишо. Всю ответственность за теракты взяла на себя исламистская группировка «Аш-Шабаб».