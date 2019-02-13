Ирина Геращенко. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n118134-ukraina-predlojila-rossii-dva-raznyh-formata-osvobojdeniya-zalojnikov-i-politzakluchennyh.html

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Украина на переговорах Трехсторонней контактной группы в столице Беларуси предложила РФ широкий и узкий форматы освобождение заложников и политических заключенных.

Также украинская сторона во время переговоров призвала Россию немедленно освободить 24 военнопленных моряков. Об этом 13 января сообщила народный депутат и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко на собственной странице в Facebook.

По словам заместителя председателя Верховной Рады, России в очередной раз предложили отдать 25 россиян и сделали предложение о различных форматах освобождения: широкий 25/25 и 19/72. При условии, если РФ не готова забрать всех своих граждан, было предложено начать процесс по освобождению тех, кто требует медицинского лечения.

В Киеве также готовы передать Москве трех граждан РФ из списка 25 человек в обмен на украинских военнослужащих — Сергея Глондаря, Александра Коринькова и Богдана Пантюшенко, которых уже четыре года удерживают в оккупированном Донецке.

Ранее сообщалось, что Украина готова отдать боевикам так называемых Донецкой народной республики и Луганской народной республики 72 сепаратистов в обмен на 19 украинцев, удерживаемых на оккупированных территориях. Также в Киеве готовы обменять 22 россиян, задержанных и осужденных в Украине, на 22 украинских политзаключенных.