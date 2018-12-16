Правозащитники назвали количество украинских заложников, и где их удерживают боевики (ИНФОГРАФИКА)

Правозащитники назвали количество украинских заложников на Донбассе. Фото: АиФ-Украина

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На Донбассе боевики удерживают в заложниках не менее 102 украинцев. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщили правозащитники из «Медийной инициативы за права человека». Они обнародовали инфографику, из которой стало известно об украинских заложниках.

На Луганщине, на территории, неподконтрольной украинской власти, боевики удерживают в заложниках шесть украинских военных и 13 гражданских лиц. Как утверждают правозащитники, их могут содержать в Луганском СИЗО и бывшем здании управления Службы безопасности Украины.

В Донецкой области на территории, контролируемой боевиками, содержится в заложниках семь украинских военных и 76 гражданских лиц. Они могут находиться в Донецком СИЗО, Макеевской исправительной колонии № 32, Снежнянской исправительной колонии № 127, а также в бывшем помещении арт-центра «Изоляция».

Напомним, что недавно Украине передали 13 заключенных из оккупированного Донецка. Об этом 13 декабря сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook. По словам Геращенко, эти лица выразили желание отбывать наказание в украинских тюрьмах.