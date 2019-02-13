Дело «ПриватБанка»: суд арестовал имущество ряда предприятий Коломойского

Игорь Коломойский. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n118133-delo-privatbanka-sud-arestoval-imuschestvo-ryada-predpriyatiy-kolomoyskogo.html

Racurs.ua

Печерский районный суд Киева арестовал имущество отдельных предприятий, владельцем которых является олигарх Игорь Коломойский.

В частности, наложен арест на имущество ПАО «Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат», ПАО «Никопольский завод ферросплавов», ПАО «Марганецкий горно-обогатительный комбинат», ПАО «Днепразот». Об этом говорится в постановлении суда от 10 февраля 2019 года.

Служители Фемиды приняли такое решение в деле о завладении служебными лицами «ПриватБанка» государственными средствами, выделенными как стабилизационные кредиты и рефинансирование на сумму свыше 19,7 млрд грн.

Оказалось, что должностные лица банка в течение 2014 года выдали кредиты 42 субъектам хозяйствования. Займы под залог имущественных прав от 18 до 73 млн долл. получили заводы и предприятия, подконтрольные группе «Приват». Субъекты хозяйствования заключили соглашения с рядом предприятий с целью якобы получения товаров и осуществили стопроцентную предоплату.

«Однако поставка товаров до сих пор не состоялась. Денежные средства в сроки, предусмотренные договорами, не возвращены. Имущественные права на неполученный товар, которым владеет ПАО КБ „ПриватБанк“, не обеспечил погашение кредитов и возврат средств в банковские учреждения», — говорится в постановлении суда.

Вследствие таких действий Минфин вынужден был в 2016 году осуществить национализацию «ПриватБанка» и потратил на это 116 млрд грн. Это помогло избежать дестабилизации финансового рынка.

Напомним, в декабре 2018 года Национальный банк Украины подал иск против Коломойского, требуя вернуть 6,6 млрд грн рефинансирования «ПриватБанка». В НБУ хотят взыскать с Коломойского задолженность перед Национальным банком за предоставленные «ПриватБанку» кредиты рефинансирования. Игорь Коломойский был финансовым поручителем этих займов.