В СБУ отреагировали на заявление Мангера о причастности спецслужбы к нападению на Гандзюк

В СБУ ответили на заявление Магнера о причастности спецслужбы к нападению на Гандзюк. Фото: dn.gov.ua

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Служба безопасности Украины ответила на заявление председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера о причастности генерала Данила Доценко к организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

В спецслужбе утверждают, что заявление Магнера ничто иное, как клевета. В Службе безопасности возмущены высказыванием главы облсовета. Об этом 13 февраля сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская в Facebook.

«Из-за большой заинтересованности заявлением председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера о причастности к нападению на Екатерину Гандзюк руководителя департамента СБУ Данила Доценко — подчеркиваю: заявление Мангера, обоснованно подозреваемого в организации убийства активистки Гандзюк, сделанное во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения вызывает даже не удивление, а возмущение. Оно абсурдное, безосновательное и клеветническое», — говорится в сообщении.

Гитлянская добавила, что не исключает того, что Мангер хотел невилировать доказательную базу, которую против него собрала Служба безопасности. Отмечается, что чиновник планировал добиться передачи дела в другой правоохранительный орган.

Ранее сообщалось, что председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер во время сегодняшнего заседания суда по избранию ему меры пресечения заявил, что нападение на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк организовал генерал Службы безопасности Украины Даниил Доценко с целью дискредитации полиции.