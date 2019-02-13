В России мать-одиночку заставили купить 13 билетов на авиарейс для перевозки двух детей-инвалидов

Самолет авиакомпании Utair. Фото: 1TVnet.ru

https://racurs.ua/n118131-v-rossii-mat-odinochku-zastavili-kupit-13-biletov-na-aviareys-dlya-perevozki-dvuh-detey-invalidov.html

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В России мать-одиночка вынуждена была купить 13 билетов на самолет, чтобы перевезти в Москву после операции двух детей-инвалидов.

Женщина прибыла в город Курган на Урале с двумя сыновьями-близнецами, чтобы сделать им операцию на ноги в центре имени Илизарова. После операции им нужно было добраться в Москву. Для того чтобы осуществить перелет она была вынуждена купить 13 билетов на самолет авиакомпании Utair. Об этом сообщает издание Lenta.ru со ссылкой на Znak.

Представители авиакомпании уже объяснили, почему заставили женщину купить аж 13 билетов на трех человек. У авиаперевозчика посчитали, что для одного мальчика нужно было аж девять мест, потому что две ноги его были загипсованы. У второго ребенка в гипсе была только одна нога, поэтому для него потребовалось три кресла. Еще один билет нужен был самой матери.

По словам россиянки, она живет небогато. Средств на перелет не было, деньги на билеты она одалживала у соседей и знакомых, немного финансово помогли родственники. Недоразумением с авиабилетами уже занялись сотрудники управления по транспорту Следственного комитета России.

Напомним, 12 февраля в аэропорту российского города Барнаул шесть человек получили травмы, упав с неисправного трапа. Верхняя площадка конструкции неожиданно сложилась, когда на ней находились пассажиры.